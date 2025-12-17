Британія дає Абрамовичу "останній шанс" передати Україні 2,5 млрд фунтів за продаж "Челсі"

Велика Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер у виступі перед Палатою громад, повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що це останній шанс для Абрамовича переказати ці гроші Україні, інакше мільярдера очікуватиме судовий позов.

"Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна", – заявив Кір Стармер у Палаті громад.

Російський мільярдер Роман Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після вторгнення Росії в Україну.

Абрамович отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні. Отримані від продажу клубу кошти були розміщені на банківському рахунку у Великій Британії, контрольованому компанією Абрамовича Fordstam.

Уряд Британії раніше заявив, що може подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтись передачі 3,2 млрд доларів із коштів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Як повідомлялося, у березні тодішній міністр закордонних справ Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити кошти від продажу "Челсі".