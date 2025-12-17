Британия дает Абрамовичу "последний шанс" передать Украине 2,5 млрд фунтов за продажу "Челси"
Великобритания официально выдаст инструкции по переводу 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил британский премьер-министр Кир Стармер в выступлении перед Палатой общин, сообщает The Guardian.
Премьер-министр Великобритании заявил, что это последний шанс для Абрамовича перевести эти деньги Украине, иначе миллиардера ожидает судебный иск.
"Мое сообщение Абрамовичу таково: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной Путина", – заявил Кир Стармер в Палате общин.
Российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после вторжения России в Украину.
Абрамович получил лицензию от правительства Великобритании на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине. Полученные от продажи клуба средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam.
Правительство Великобритании ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.
Как сообщалось, в марте тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить средства от продажи "Челси".