Парламент Швейцарії підтримав пропозицію зробити військову службу більш гнучкою

Обидві палати швейцарського парламенту в середу проголосували за поправку до Закону про збройні сили, яка має на меті зробити армію більш гнучкою, щоб задовольнити потреби її особового складу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Метою законопроєкту є забезпечення збройних сил Швейцарії достатньою кількістю військовослужбовців та задоволення потреби поєднання військової служби з професійним та приватним життям.

Дві палати розділилися в одному останньому питанні. Проєкт надавав уряду Швейцарії право призивати до служби на строк понад три тижні максимум 18 військовослужбовців без схвалення парламенту, тоді як зараз максимальна кількість для такого строку становить 10 людей.

Спочатку Сенат хотів скасувати обмеження на кількість військовослужбовців, а потім запропонував поріг у 50 людей. Палата представників хотіла залишити обмеження на рівні 18 людей.

У результаті компромісу було встановлено обмеження у 36 військовослужбовців.

Раніше верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість, не порушуючи нейтралітет держави.

