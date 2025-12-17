Парламент Швейцарии поддержал предложение сделать военную службу более гибкой

Обе палаты швейцарского парламента в среду проголосовали за поправку к Закону о вооруженных силах, которая призвана сделать армию более гибкой, чтобы удовлетворить потребности ее личного состава.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Целью законопроекта является обеспечение вооруженных сил Швейцарии достаточным количеством военнослужащих и удовлетворение потребности совмещения военной службы с профессиональной и частной жизнью.

Две палаты разделились в одном последнем вопросе. Проект предоставлял правительству Швейцарии право призывать на службу на срок более трех недель максимум 18 военнослужащих без одобрения парламента, тогда как сейчас максимальное количество для такого срока составляет 10 человек.

Сначала Сенат хотел отменить ограничение на количество военнослужащих, а затем предложил порог в 50 человек. Палата представителей хотела оставить ограничение на уровне 18 человек.

В результате компромисса было установлено ограничение в 36 военнослужащих.

Ранее верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность, не нарушая нейтралитет государства.

