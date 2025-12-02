Нідерланди: суд визнав законними чинні обмеження на асистований суїцид

Апеляційний суд Нідерландів постановив, що влада не повинна пом'якшувати обмеження щодо асистованого суїциду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Група активістів Last Will Cooperative (CLW) у 2022 році подала позов проти влади Нідерландів, вимагаючи скасувати нинішні обмеження для процедури асистованого суїциду.

Серед іншого, асистований суїцид має здійснюватись тільки під наглядом лікаря, якщо він визначив, що страждання пацієнта є нестерпними і не можуть бути виправлені, і якщо з цим погоджується ще один незалежний лікар.

Суд нижчої інстанції, який розглядав позов CLW, ухвалив рішення на користь держави. Його підтримав і Апеляційний суд у Гаазі.

"Судова практика Європейського суду з прав людини чітко показує, що заборона Нідерландів на асистований суїцид не порушує статтю 8 ЄКПЛ (Європейської конвенції з прав людини. – Ред.)", – йдеться у рішенні.

Нідерланди стали першою країною у світі, яка у 2002 році легалізувала евтаназію та асистований суїцид.

В останні роки все більше нідерландців обирають смерть шляхом евтаназії. За офіційною статистикою, у 2024 році таким чином померли 9958 людей – на 10% більше, ніж у попередньому році.

У 2023 році уряд Нідерландів дозволив в окремих випадках проводити евтаназію для дітей віком від одного до 12 років.