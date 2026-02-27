Італія закликає громадян утриматися від поїздок до Лівану та Іраку

Міністерство закордонних справ Італії повторило заклик до своїх громадян покинути Іран і порадило утриматися від поїздок на Близький Схід, зокрема до Іраку та Лівану.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті МЗС Італії.

Відомство підтвердило свою рекомендацію покинути Іран та посилити обережність в регіоні через можливу військову діяльність.

У МЗС нагадують, що наприкінці січня частина персоналу посольства в Тегерані повернулася до Італії через безпекові занепокоєння.

Там також закликали італійців відкласти поїздки до Іраку та Лівану.

Громадянам, які перебувають в Ізраїлі, радять бути обережними та слідкувати за інструкціями місцевої влади.

"Ситуація з безпекою на регіональному рівні залишається нестабільною. Інші італійські посольства в регіоні перебувають у стані підвищеної готовності та постійно контактують з Кризовим підрозділом", – додали в МЗС.

Нагадаємо, подібні попередження у п’ятницю опублікували низка країн. Німеччина та Фінляндія порадили своїм громадянам утриматись від поїздок до Ізраїлю.

А Британія відкликає співробітників посольства в Ірані.

27 лютого стало відомо, що Держдеп США дозволив виїхати другорядним співробітникам посольства в Ізраїлі через безпекові ризики; ті, хто не залишається, отримали розпорядження їхати вже у п’ятницю.

Ці події стали одними з останніх сигналів, що адміністрація Трампа наближається до рішення про збройну операцію проти Ірану після тижнів нарощування військової присутності у регіоні та невдачі перемовин.