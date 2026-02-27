У Франції підтвердили класифікацію двох партій як ультраправих та ультралівих

Державна рада Франції підтвердила класифікацію як ультралівої та ультраправої двох французьких партій перед березневими муніципальними виборами.

Про це повідомляє BFMTV, пише Європейська правда".

Державна рада, яка є дорадчим органом французького уряду та вищим адміністративним судом, 27 лютого підтвердила класифікацію політсили "Нескорена Франція" (LFI) Люка Меланшона як країньої лівої, а партії близького до Ле Пен Еріка Сіотті "Об’єднання правих за республіку" (UDR) – як крайньої правої перед муніципальними виборами у березні.

Перед цим обидві політсили оскаржували відповідне рішення Міністерства внутрішніх справ.

У висновку Державної ради йдеться, що "з огляду на політичну ситуацію перед муніципальними виборами 2025 року та альянси, що спостерігаються перед цими виборами, ані класифікація LFI у блоці ультралівих формувань, ані UDR у блоці "ультраправих" не є явною помилкою оцінки", – зазначили у рішенні.

Це перший раз, коли партію Меланшона вперше з часу її заснування у 2016 році класифікували як ультралівих. До цього їх визначали як "лівих", що підтверджувало рішення Державної ради 2024 року – до початку лютого, коли в МВС вирішили змінити класифікацію. Сама політсила називає себе "радикальні ліві".

У лавах "Нескореної Франції" вже назвали рішення політизованим і звинуватили владу у використанні цієї класифікації для "стигматизації".

Нагадаємо, нещодавно "Нескорена Франція" опинилась під посиленою критикою після смертельного інциденту на полях конференції, де виступала одна з її найвідоміших представниць – у бійці загинув правий активіст.

На адресу Меланшона після того почали лунати звинувачення у використанні риторики, що сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.

Уряд Франції у зв’язку з цим випадком планує розпустити три ультраправі та одну ультраліву групу.

У Німеччині цього тижня ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула проміжну перемогу в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.