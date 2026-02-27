Єврокомісарка відповіла, чи може Україна приєднатись до ЄС за активної фази війни

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прокоментувала можливість вступу України до ЄС за активної фази війни.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначила Кос, процес вступу України до ЄС ускладнюється через окупацію частини території і через той факт, що РФ включила ці регіони до своєї конституції.

"Але у Євросоюзу є великий простір для гнучкості, і ми – коли це необхідно – знайдемо робочі рішення навіть для найскладніших викликів. Я нагадаю: ми надали Україні статус кандидата, знаючи про окупацію частини вашої країни. Ба більше, ми зробили це у 2022 році у тому числі у відповідь на окупацію частини України", – підкреслила єврокомісарка.

Вона переконана, що Україна має приєднатись до ЄС, і "ніхто не може позбавити вас і ваш народ права вирішувати своє власне майбутнє".

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Вона також розповіла, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або згодом читайте текстову версію на сайті.