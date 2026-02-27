Укр Рус Eng

Єврокомісарка відповіла, чи може Україна приєднатись до ЄС за активної фази війни

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 17:07 — Ірина Кутєлєва, Сергій Сидоренко

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос прокоментувала можливість вступу України до ЄС за активної фази війни.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначила Кос, процес вступу України до ЄС ускладнюється через окупацію частини території і через той факт, що РФ включила ці регіони до своєї конституції.

"Але у Євросоюзу є великий простір для гнучкості, і ми – коли це необхідно – знайдемо робочі рішення навіть для найскладніших викликів. Я нагадаю: ми надали Україні статус кандидата, знаючи про окупацію частини вашої країни. Ба більше, ми зробили це у 2022 році у тому числі у відповідь на окупацію частини України", – підкреслила єврокомісарка.

Вона переконана, що Україна має приєднатись до ЄС, і "ніхто не може позбавити вас і ваш народ права вирішувати своє власне майбутнє".

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Вона також розповіла, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або згодом читайте текстову версію на сайті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Марта Кос Війна з РФ Вступ до ЄС
Реклама: