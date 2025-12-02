Нидерланды: суд признал законными действующие ограничения на ассистированный суицид

Апелляционный суд Нидерландов постановил, что власти не должны смягчать ограничения в отношении ассистированного суицида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Группа активистов Last Will Cooperative (CLW) в 2022 году подала иск против властей Нидерландов, требуя отменить нынешние ограничения для процедуры ассистированного суицида.

Среди прочего, ассистированный суицид должен осуществляться только под наблюдением врача, если он определил, что страдания пациента являются невыносимыми и не могут быть исправлены, и если с этим соглашается еще один независимый врач.

Суд низшей инстанции, который рассматривал иск CLW, принял решение в пользу государства. Его поддержал и Апелляционный суд в Гааге.

"Судебная практика Европейского суда по правам человека четко показывает, что запрет Нидерландов на ассистированное самоубийство не нарушает статью 8 ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека. – Ред.)", – говорится в решении.

Нидерланды стали первой страной в мире, которая в 2002 году легализовала эвтаназию и ассистированный суицид.

В последние годы все больше нидерландцев выбирают смерть путем эвтаназии. По официальной статистике, в 2024 году таким образом умерли 9958 человек – на 10% больше, чем в предыдущем году.

В 2023 году правительство Нидерландов разрешило в отдельных случаях проводить эвтаназию для детей в возрасте от одного до 12 лет.