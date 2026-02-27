Трамп: я ще не ухвалив рішення щодо Ірану, але іноді доводиться застосовувати силу

Президент США Дональд Трамп заявив, що досі не ухвалив рішення щодо того, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив невдоволення перебігом переговорів з Тегераном.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав журналістам перед відльотом до Техасу.

Президент США анонсував нові переговори з Іраном у п’ятницю, 27 лютого. Водночас Трамп висловив невдоволення поточними перемовинами, заявивши, що Тегеран не дає їм те, що потрібно – відмови від ядерної програми.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення. Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори. Вони не можуть мати ядерну зброю, і ми не в захваті від того, як вони ведуть переговори", – сказав він.

Американський президент також зауважив, що не хоче застосовувати військову силу, але іноді йому доводиться це робити.

"Буде чудово, якщо вони будуть вести переговори в дусі доброї волі. Але вони цього не роблять. Було б добре, якби ми могли обійтися без військових, але іноді доводиться робити це з їхньою допомогою", – заявив Трамп.

Нагадаємо, непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.

Як відомо, останніми днями наростають ознаки того, що в адміністрації Трампа близькі до рішення про військову операцію проти Ірану, у якій ймовірно братиме участь і Ізраїль.

27 лютого Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики. Також низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю.