Данія планує посилити правила перебування для новоприбулих українців

Уряд Данії у квітні розгляне законопроєкт про корегування правил для надання спеціального захисту українцям.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті данського уряду.

Данія планує зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менш постраждали від військових дій". У цьому цих регіонів – Черкаська, Чернівецька, Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України.

Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків. Згідно з пропозицією, чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом. Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.

Чоловіки-заявники віком до 23 років у майбутньому зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років. Однак вони не зможуть його продовжити, якщо вони не нададуть документальне підтвердження звільнення від мобілізації.

Запропоновані зміни у разі їх схвалення не вплинуть на тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.

Нагадаємо, про намір посилити правила перебування для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків з України заявили й в уряді Норвегії.

Тим часом у ЄС пояснили, що рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі однаково застосовується до всіх українців, без винятків щодо чоловіків призовного віку.