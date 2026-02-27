У ЄС перевірять стан "Дружби", Чехія заощадить на обороні, дружина Трампа в ООН: новини дня

У центрі уваги п’ятниці – Орбан і Фіцо, які домовилися про створення слідчої комісії для вивчення стану трубопроводу "Дружба". Після розмови з угорським колегою прем’єр Словаччини провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Після цього Фіцо заявив, що Україна нібито не хоче відновити "Дружбу".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 27 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Зеленський про "вікно можливостей"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.

"Тепер я вважаю, що в нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… це залежить від цих місяців – чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите", – сказав він.

Тим часом десантники Британії і Франції готуються до можливого розгортання в Україні, повідомляє The Telegraph.

Слідча комісія щодо "Дружби"

Угорщина і Словаччина створять слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба".

Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після телефонної розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо.

"Завданням цієї слідчої комісії буде виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації", – оголосив Віктор Орбан.

Він закликав Володимира Зеленського дозволити цій слідчій комісії в'їхати на територію України і забезпечити необхідні умови для її роботи.

Єврокомісія "привітала" ідею Орбана про місію для перевірки стану нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, Угорщина каже, що буде блокувати кредит Україні на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Сьогодні Зеленський під час телефонної розмови запросив словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо в Україну для обговорення всіх наявних питань.

Фіцо після розмови із українським президентом заявив, що Україна не хоче відновити "Дружбу".

Про те, чому прем’єр Словаччини різко посилив критику України і що за цим може стояти читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Шляхом Орбана: що стоїть за антиукраїнськими діями Роберта Фіцо.

Хорватія готова забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Тим часом текст 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ готовий, не згодні лиш Угорщина і Словаччина.

Додаткова умова Орбана?

У ЄС підозрюють, що в Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні, пише Politico.

Деякі дипломати вважають, що кампанія тиску з боку Будапешта насамперед спрямована на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE. Припускають, що саме оборонний кредит може стати для прем'єра Угорщини Віктора Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.

А от, наприклад, прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

За даними Deník, Бабіш останніми днями провів переговори з американським послом у Празі Ніколасом Мерріком щодо оборонних видатків.

Щодо євроінтеграції України

Проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, процес вступу України до ЄС ускладнюється через окупацію частини території і через той факт, що РФ включила ці регіони до своєї конституції, "але у Євросоюзу є великий простір для гнучкості, і ми – коли це необхідно – знайдемо робочі рішення навіть для найскладніших викликів".

Також єврокомісарка визнала, що Україна ще не відновила довіру після атаки на НАБУ і САП, а також уповільнила реформи, але ще є шанс наздогнати.

Рекомендуємо подивитися відеоверсію інтерв’ю, а текстовий варіант – в матеріалі "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС". Велике інтерв'ю єврокомісарки Кос.

Різне щодо України

Бельгія передала генератори для допомоги Києву.

Данія планує посилити правила перебування для новоприбулих українців, а у столиці Литви представили "українську карту" для проїзду містом.

Щодо загроз з боку РФ

У Франції кажуть, що наразі не мають доказів причетності Росії до інциденту з дроном, який підлетів до французького авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме, однак якщо такий факт підтвердиться, це буде "безглуздою провокацією".

Politico пише, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") вимагає від німецького уряду детальних відомостей про прогалини в обороні НАТО, які можуть зацікавити Росію.

Зазначається, що це далеко не перший випадок, коли ультраправа партія викликає занепокоєння своїми запитами, які можуть видати секретні дані, цікаві для Росії.

А Велика Британія, за даними BBC, закупить військові гелікоптери на суму понад мільярд євро.

Трамп і Іран

Велика Британія відкликає співробітників посольства в Ірані.

Німеччина і Фінляндія радять своїм громадянам утриматись від поїздок до Ізраїлю.

США евакуюють другорядних співробітників посольства в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо на початку наступного тижня вирушить з візитом до Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що досі не ухвалив рішення щодо того, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив невдоволення перебігом переговорів з Тегераном.

"Буде чудово, якщо вони будуть вести переговори в дусі доброї волі. Але вони цього не роблять. Було б добре, якби ми могли обійтися без військових, але іноді доводиться робити це з їхньою допомогою", – заявив Трамп.

Решта новин

Меланія Трамп головуватиме на засіданні Радбезу ООН на початку березня, "щоб підкреслити роль освіти у просуванні толерантності та миру у світі".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про "тимчасовий" вступ в силу угоди ЄС з Меркосур. Президент Франції Емманюель Макрон обурився.

Китай призупинив дію певних мит на канадські товари.

У Данії подають позов проти розробника ChatGPT через використання контенту ЗМІ.

В Іспанії затримали підозрюваного у справі про загибель у Мілані українського банкіра.