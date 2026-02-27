Зеленський анонсував призначення спецпредставника з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ готує кандидатури на посаду спеціального представника з питань Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у вечірньому зверненні.

Президент анонсував посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі та кадрові зміни в дипкорпусі.

Зеленський також повідомив підготовку до створення посади спецпредставника щодо Білорусі.

"Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні і спілкування зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом…МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика", – сказав він.

Про плани такого призначення раніше заявляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

Нагадаємо, наприкінці січня президент України провів першу офіційну зустріч з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

