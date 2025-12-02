У НАТО кажуть про оточення Мирнограда і про підготовку до наступу після Покровська

За оцінкою Альянсу, українські оборонці у Мирнограді перебувають "практично у оточені" і залежать від дронових постачань.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

У Альянсі діє окрема група посадовців, що оцінює ситуацію на полі бою в російсько-українській війні – як за непублічними даними, які надають українські партнер, так і за розвідданими союзників. За оцінкою Альянсу, зараз вже можна стверджувати, що "Мирноград практично повністю оточений".

"Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки і не йдеться про повне оточення", – заявив представник НАТО.

В Альянсі також наголошують, що українці у місті не склали зброю і продовжують відбивати атаки, хоча відчувають проблему браку постачання.

"Наразі українські сили все ще проводять оборонні дії всередині міста, але оскільки шляхи постачання майже повністю перервані, українські військові залежать від постачання за допомогою дронів, яке робити дедалі складніше" – заявив співрозмовник.

Він також визнав, що контроль ЗСУ у Покровську практично повністю втрачений.

"Росіяни контролюють понад 95% міста... Є лише лише окремі кишені, де українські сили продовжують опір", – заявив він.

При цьому у НАТО наполягають, що Україна готується до подальшої оборони у разі та після того, як ці міста будуть втрачені.

"Україна розбудовують додаткові лінії оборони на тих напрямках, де очікується наступ російських сил після Покровська. Українці вже доклали зусиль для того, щоби уповільнити це просування", – пояснив ЄП представник Альянсу.

Раніше у Міноборони Естонії проаналізували ситуацію навколо Покровська – очікують падіння міста у грудні.

Водночас, партнери наполягають, що падіння Покровська не змінить загальної картини війни.