В НАТО говорят об окружении Мирнограда и о подготовке к наступлению после Покровска

По оценке Альянса, украинские защитники в Мирнограде находятся "практически в окружении" и зависят от поставок дронов.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник НАТО перед началом министерской встречи Альянса, отвечая на вопрос "Европейской правды".

В Альянсе действует отдельная группа чиновников, которая оценивает ситуацию на поле боя в российско-украинской войне – как по непубличным данным, предоставляемым украинскими партнерами, так и по разведданным союзников. По оценке Альянса, сейчас уже можно утверждать, что "Мирноград практически полностью окружен".

"Есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но речь идет о действительно узком коридоре, и даже он – под огневым контролем. То есть в целом – это окружение, хотя пока и не идет речь о полном окружении", – заявил представитель НАТО.

В Альянсе также отмечают, что украинцы в городе не сложили оружие и продолжают отражать атаки, хотя испытывают проблему нехватки снабжения.

"Сейчас украинские силы все еще проводят оборонительные действия внутри города, но поскольку пути снабжения почти полностью прерваны, украинские военные зависят от снабжения с помощью дронов, которое становится все сложнее", – заявил собеседник.

Он также признал, что контроль ВСУ в Покровске практически полностью утрачен.

"Россияне контролируют более 95% города... Есть только отдельные карманы, где украинские силы продолжают сопротивление", – заявил он.

При этом в НАТО настаивают, что Украина готовится к дальнейшей обороне в случае и после того, как эти города будут потеряны.

"Украина строит дополнительные линии обороны на тех направлениях, где ожидается наступление российских сил после Покровска. Украинцы уже приложили усилия для того, чтобы замедлить это продвижение", – пояснил ЕП представитель Альянса.

Ранее в Минобороны Эстонии проанализировали ситуацию вокруг Покровска – ожидают падения города в декабре.

В то же время партнеры настаивают, что падение Покровска не изменит общей картины войны.