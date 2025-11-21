В Міноборони Естонії проаналізували ситуацію навколо Покровська

У Міністерстві оборони Естонії заявили, що українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть впасти у грудні під тиском російської окупаційної армії.

Про це заявив глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю, пише ERR, цитує "Європейська правда".

"Основний напрямок наступу як і раніше – Донецька область і район міста Покровськ. І Покровськ, і Мирноград знаходяться в основному під прямим або непрямим контролем російських збройних сил. Тому дуже ймовірно, що обидва населені пункти в грудні перейдуть під контроль Росії", – заявив Каю.

За словами Каю, росіяни також досягли певного прогресу в Запорізькій області, приблизно за 100 км на південний захід від Покровська, тому тиск у цьому районі залишається надзвичайно високим.

Скриншот: DeepState

"Крім того, Росія знову активувала різні типи зброї для повітряних атак, зокрема дрони, балістичні та крилаті ракети, у масштабних атаках на українське цивільне населення та критичну інфраструктуру по всій країні", – сказав він.

Оцінюючи загальну ситуацію на фронті, Каю зазначив, що росіяни не просуваються дуже швидко.

"Попри це, вони все одно захоплюють територію потроху. Однією з їхніх тактик для досягнення цього обмеженого успіху є атака на лінії постачання українських фронтових підрозділів, щоб підрозділи, які воюють на фронті, були якомога гірше або нерегулярно забезпечені. Це знижує як бойовий дух бійців, так і їхню загальну бойову здатність. Ось так російська сторона намагається досягти успіху", – сказав Каю.

Водночас він також зазначив, що Україна, своєю чергою, зосереджується на атаках на різні нафтопереробні заводи, електростанції, а також різні типи систем раннього попередження та систем протиповітряної оборони на російській території.

"Підсумовуючи, можна сказати, що всі поточні військові дії на лінії фронту досить схожі на те, що відбувалося тут протягом останніх місяців. Жодна зі сторін не досягла значного прогресу. Нові території захоплюються, потім знову втрачаються, а потім захоплюються іншою стороною. Тож відбувається постійне захоплення і атакування територій. І це, ймовірно, триватиме ще деякий час", – зазначив Каю.

Також він розповів, що Росія нещодавно втратила три свої літаки у районах, близьких до лінії фронту.

"Я маю на увазі пілотовані літаки – винищувачі та вертольоти. Крім того, близько шести вертольотів і винищувачів розбилися з різних причин, без будь-якого зовнішнього впливу. Отже, російські збройні сили продовжують зазнавати втрат у повітряному просторі з різних причин, але в кінцевому підсумку це також певним чином вигідно для нас", – підсумував глава Департаменту оборонної готовності Естонії.

Раніше глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Україна зможе запобігти падінню Покровська ще протягом тижня-двох, але існує ризик прориву російських військ у Запорізькій області.

Також Ківісельг заявляв, що у майбутній зимовий період Росія активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню – у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.