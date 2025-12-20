Британська розвідка проаналізувала удар СБУ по субмарині в Новоросійську

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії у суботу проаналізувала наслідки удару безпілотними підводними апаратами по російському порту Новоросійська.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки.

Британська розвідка нагадала, що в ніч проти 15 грудня українські сили здійснили "безпрецедентний удар безпілотним підводним апаратом" по російській субмарині класу "Варшавʼянка" на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.

"Удар, здійснений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати завдання. Цей підводний човен є платформою, здатної нести ракети "Калібр", яка використовувалася для ударів по цілях в Україні", – йдеться в огляді.

Розвідка Британії додає, що, за інформацією відкритих джерел, станом на 18 грудня уражений підводний човен все ще перебував у порту, "а інші російські кораблі розійшлися з військово-морської бази Новоросійськ як запобіжний захід для зменшення ризику потенційних подальших ударів України".

"Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем", – йдеться в огляді.

Там додається, що це може "значно підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії".

Раніше Служба безпеки України заявила, що вперше в історії підірвала російський підводний човен дронами Sub Sea Baby. У СБУ заявили, що унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу.

В Міністерстві оборони Естонії раніше розповіли, що Росія у своїх інформаційних публікаціях намагається применшити успіхи українських Збройних сил як на Куп'янському напрямку, так і в районі Покровська.