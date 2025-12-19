В Міноборони Естонії розповіли, як РФ намагається приховати успіхи України на полі бою

В Міністерстві оборони Естонії розповіли, що Росія у своїх інформаційних публікаціях намагається применшити успіхи українських Збройних сил як на Куп'янському напрямку, так і в районі Покровська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова відділу готовності до оборони Міністерства оборони Естонії Герт Каю, якого цитує ERR.

Каю зазначив, що за останній тиждень на лінії фронту в Україні істотних змін не відбулося.

Росія продовжила зусилля з прориву української оборони та підриву енергетичної системи країни. У відповідь Україна проводила активні оборонні дії та контрнаступ на Куп'янському напрямку, а також завдавала ударів по об'єктах російської паливної галузі та військово-морських силах РФ.

За словами представника естонського оборонного відомства, події на Куп'янському напрямку наочно демонструють методи російської інформаційної війни.

Менш ніж місяць тому російське керівництво оголосило про захоплення Куп'янська, і того ж дня з’явилось привітання на адресу збройних сил РФ з "взяттям" міста.

Контрнаступ українських військ, в ході якого російські підрозділи в місті опинилися в оточенні, в російських повідомленнях описується як спроби України розвинути наступ на Куп'янськ.

"Мета такої риторики – показати, що Україна слабка і не здатна протистояти Росії. Однак насправді це лише наратив, який не відображає реальну ситуацію на полі бою", – зазначив Каю.

Водночас Росія досягла деяких тактичних успіхів на напрямках Сіверськ, Гуляйполе, Покровськ–Мирноград і Костянтинівка–Дружківка, додав він.

При цьому він сказав, що Росія вже чотири рази оголошувала про захоплення Покровська, що не відповідає дійсності.

"На сьогодні бої за місто тривають, і Україна успішно веде активні оборонні дії", – зазначив Каю.

Нещодавно у розвідці Великої Британії проаналізували ситуацію навколо Сіверська та Покровська у Донецькій області.

У відомстві також розповідали, як Росія докладає зусиль для русифікації людей на території, яку вона незаконно окупувала після нападу на Україну.