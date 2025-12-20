Британская разведка проанализировала удар СБУ по субмарине в Новороссийске

Разведка Министерства обороны Великобритании в субботу проанализировала последствия удара беспилотными подводными аппаратами по российскому порту Новороссийска.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки.

Британская разведка напомнила, что в ночь на 15 декабря украинские силы нанесли "беспрецедентный удар беспилотным подводным аппаратом" по российской субмарине класса "Варшавянка" на военно-морской базе в Новороссийске на востоке Черного моря.

"Удар, нанесенный с помощью дрона Sub Sea Baby, вероятно, нанес значительный ущерб подводной лодке, оставив ее неспособной самостоятельно плавать или выполнять задачи. Эта подводная лодка является платформой, способной нести ракеты „Калибр", которая использовалась для ударов по целям в Украине", – говорится в обзоре.

Разведка Великобритании добавляет, что, по информации открытых источников, по состоянию на 18 декабря пораженная подводная лодка все еще находилась в порту, "а другие российские корабли разошлись с военно-морской базы Новороссийск в качестве меры предосторожности для уменьшения риска потенциальных дальнейших ударов Украины".

"Успешный удар Украины, который прорвал многоуровневую оборону Новороссийска, наглядно демонстрирует стремительное развитие мастерства и возможностей морских сил Украины, в частности в использовании беспилотных систем", – говорится в обзоре.

Там добавляется, что это может "значительно подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России".

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что впервые в истории подорвала российскую подводную лодку дронами Sub Sea Baby. В СБУ заявили, что в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

В Министерстве обороны Эстонии ранее рассказали, что Россия в своих информационных публикациях пытается приуменьшить успехи украинских Вооруженных сил как на Купянском направлении, так и в районе Покровска.