Jean Jack – новий смак знайомої класики

Бренд Jean Jack розпочинає нову сторінку своєї історії. Під знаком оновлення – не лише сучасніший дизайн, а й два нових напої, які дарують знайомій класиці нове звучання. Jean Jack Amaretto та Jean Jack Orange – це запрошення у світ м'яких ароматів, затишних вечорів і моментів, якими хочеться насолоджуватись неквапливо.

Традиції, що вміють змінюватися

Jean Jack завжди був символом стабільності та впізнаваного смаку. Це бренд, що цінує якість і поважає коньячну культуру. Проте справжня класика – це не застигла форма, а основа, яка дозволяє відкривати нові грані. Оновлений Jean Jack говорить саме про це: залишаючись вірним своїм традиціям, він водночас сміливо додає нові відтінки, які не порушують гармонії – лише підкреслюють її.

Jean Jack Amaretto – солодкість, що огортає

Jean Jack Amaretto створений для тих, хто цінує м'якість і витончену насолоду. У кожному ковтку оживають ніжні марципанові відтінки, м'яка карамель і легке тепло, яке огортає, наче плед прохолодного вечора. Це напій для моментів, коли хочеться зупинитися, зробити глибокий вдих і відчути гармонію. Jean Jack Amaretto чудово розкривається після вечері – у парі з десертами, легкою кавою чи теплими розмовами у колі близьких. Це вибір для тих, хто цінує спокій, комфорт і вишукану солодкість.

Jean Jack Orange – яскравість у класичних тонах

Jean Jack Orange – це вибух цитрусової свіжості, вплетений у благородну структуру класичного напою. Апельсинова цедра грає першою, а карамель і теплі горіхові ноти створюють навколо неї глибокий, гармонічний акомпанемент. Це напій, що додає енергії та настрою, залишаючись водночас стриманим і шляхетним. Його смак ідеально пасує до неквапливих вечорів із сирною тарілкою чи цитрусовими десертами, до теплих зустрічей у доброму товаристві або до тихих вечорів на терасі, коли кожен ковток має свою історію.

Як насолоджуватись Jean Jack Amaretto та Orange

Насолода цими напоями починається з правильної подачі. Jean Jack Amaretto та Jean Jack Orange найкраще смакують охолодженими – температура близько 16 °C дозволяє смаку стати більш свіжим, а аромату – виразним і чистим.

Додайте декілька кубиків льоду, щоб підкреслити солодкість і дати напою грайливої легкості. Такий формат ідеально пасує для вечірок або теплих вечорів у колі друзів.

Обидва напої також чудово підходять як база для коктейлів:

Jean Jack Amaretto легко поєднується з соками, колою або кавовими міксами – створюючи м'які, десертні композиції.

Jean Jack Orange гармонійно звучить із тоніком, ігристим вином або цитрусовими міксами, відкриваючи нові яскраві відтінки.

Ці напої не вимагають складних рецептів – достатньо охолодження, льоду та настрою.

Оновлений Jean Jack – бренд, що рухається вперед

Разом із виходом нових Amaretto та Orange бренд Jean Jack повністю оновив вигляд: сучасна етикетка, свіже звучання знайомих смаків. Це не просто новинки – це стратегія оновлення, що поєднує глибину традицій і відкритість до нового.

Jean Jack Amaretto та Jean Jack Orange – це не просто нові напої. Це історії, що розкриваються ковток за ковтком. Це про стиль, який не потребує гучних слів. Про вечори, коли час уповільнюється. Про моменти, яким хочеться дати більше простору.

Jean Jack відкриває нову епоху – епоху, де класика набуває нових барв.