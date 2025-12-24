Папа Римський засмучений відмовою РФ погодитись на різдвяне перемир'я

Папа Римський Лев заявив у вівторок, що відчуває "велику печаль" з приводу того, що Росія не погодилася на різдвяне перемир'я у війні з Україною, яка триває вже майже чотири роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Серед речей, які викликають у мене велику печаль, є те, що, судячи з усього, Росія відмовилася від прохання про перемир'я", – сказав папа журналістам біля своєї резиденції в Кастель Гандольфо.

"Я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру", – сказав Лев.

"Можливо, вони нас послухають і хоча б на 24 години у всьому світі запанує мир", додав він.

Минулого тижня речник Кремля Дмитрій Пєсков фактично відкинув заклик канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого перемир'я у війні на час Різдва.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни", – сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, як Москва ставиться до пропозиції Берліна про різдвяне перемир'я.