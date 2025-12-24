Папа Римский расстроен отказом РФ согласиться на рождественское перемирие

Папа Римский Лев заявил во вторник, что испытывает "большую печаль" по поводу того, что Россия не согласилась на рождественское перемирие в войне с Украиной, которая длится уже почти четыре года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль, является то, что, судя по всему, Россия отказалась от просьбы о перемирии", – сказал папа журналистам возле своей резиденции в Кастель Гандольфо.

"Я еще раз призываю людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира", – сказал Лев.

"Возможно, они нас послушают и хотя бы на 24 часа во всем мире воцарится мир", добавил он.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков фактически отверг призыв канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном перемирии в войне на время Рождества.

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Москва относится к предложению Берлина о рождественском перемирии.