Орбан: народи Європи бачать, що вступ України не додасть сили ЄС, а відбере її

Угорський прем'єр Віктор Орбан вкотре виступив проти членства України в ЄС і заявив, що підтримка України ослаблює Європу.

Про це він сказав в інтерв'ю Magyar Nemzet, передає "Європейська правда".

Орбан вважає, що присутність членства в ЄС для України у всіх варіантах плану завершення російсько-української війни – це "лише підсолодження гіркої пігулки"

У відповідь на запитання, чи буде прийнятни для Угорщини те, що ціною миру стане членство України в ЄС, він відповів: "На щастя, такого зв'язку не існує".

"Членство в ЄС не є гарантією захисту. Це ніколи не станеться. Членство України в ЄС не є реалістичним. Угорщина вже відкрито виступає проти початку переговорів, але є низка західноєвропейських країн, де необхідне рішення парламенту або референдум. Вони не відбудуться", – сказав Орбан.

"Усі в коридорах Брюсселя це знають і говорять про це. Але в залах панує віра. Народи Європи бачать саме те, що вступ України не додасть сили ЄС, а відбере її", – додав він.

Він згадав про твердження, що військова сила України підвищує безпеку Європи.

"Це неправда. Утримання України поглинає енергію та ресурси Європи. Україна з кожним днем слабшає", – заявив він.

Орбан також не виключив війни у Європі у 2026 році.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дата вступу України в Європейський Союз обговорювалася між Україною та США без поки що підтвердження з європейської сторони станом на сьогодні.