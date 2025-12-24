Орбан не виключив, що 2025-й був останнім роком "миру в Європі"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив війни у Європі у 2026 році.

Про це він сказав в інтерв'ю Magyar Nemzet, передає "Європейська правда".

Орбан ствердно відповів на питання, чи можливо, що 2025-й стане останнім роком "миру в Європі".

"Так, цього не можна виключати", – сказав він.

Орбан зазначив, що остання велика війна в Європі закінчилася в 1945 році, і з того часу минуло вісімдесят років.

"Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак зараз з'являється цілком новий світ", – каже угорський прем'єр.

"Відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади, що може навіть спровокувати війну. Військові напруження в Європі є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу", – стверджує він.

За словами Орбана, "ми наближаємося до війни", але нібито завдяки йому цей процес минулого тижня в Брюсселі вдалося уповільнити темпи наближення війни. Орбан вочевидь має на увазі провал спроби надання Україні репараційної позики з використанням російських активів.

"Дехто хотів прискорити цей процес до гіпершвидкості, але нам вдалося їх зупинити. Однак процес не зупинився. Ми лише зупинили його прискорення. Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Наразі перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру", – заявив Орбан.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Досягти згоди щодо "репараційної позики" з використанням росактивів лідери так і не змогли.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

