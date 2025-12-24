Орбан: народы Европы видят, что вступление Украины не придаст силы ЕС, а отнимет ее

Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС и заявил, что поддержка Украины ослабляет Европу.

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает "Европейская правда".

Орбан считает, что членство в ЕС для Украины во всех вариантах плана завершения российско-украинской войны – это "лишь подслащивание горькой пилюли".

В ответ на вопрос, будет ли приемлемо для Венгрии то, что ценой мира станет членство Украины в ЕС, он ответил: "К счастью, такой связи не существует".

"Членство в ЕС не является гарантией защиты. Это никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Они не состоятся", – сказал Орбан.

"Все в коридорах Брюсселя это знают и говорят об этом. Но в залах царит вера. Народы Европы видят именно то, что вступление Украины не придаст силы ЕС, а отнимет ее", – добавил он.

Он упомянул об утверждении, что военная сила Украины повышает безопасность Европы.

"Это неправда. Удержание Украины поглощает энергию и ресурсы Европы. Украина с каждым днем слабеет", – заявил он.

Орбан также не исключил войны в Европе в 2026 году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Украины в Европейский Союз обсуждалась между Украиной и США без пока подтверждения с европейской стороны по состоянию на сегодняшний день.