В Росії допустили, що Путін може приїхати в Угорщину до Орбана

В Росії заявили, що господар Кремля Владімір Путін обговорював з угорським прем’єром Віктором Орбаном приїзд до Угорщини на церемонію заливки першого бетону для АЕС "Пакш-II".

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів гендиректор російської державної компанії "Росатом" Алєксєй Ліхачов, якого цитує пропагандистське агентство "РИА Новости".

За словами Ліхачова, Путіну доповідали про пропозицію взяти участь у церемонії і він її підтримав.

"Ми доповідали президенту про цю пропозицію. Він в цілому її підтримав. Я знаю, що він її обговорював з Орбаном. І, відповідно, будемо чекати рішень наших глав держав", – сказав він.

Підготовка до заливки першого бетону почалася після отримання офіційних ліцензій на будівництво АЕС "Пакш-II". Вона запланована на початок лютого 2026 року.

Проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом" – був схвалений угорським урядом улітку 2022 року.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.

Варто зазначити, що 28 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом з Сійярто літав до Москви, щоб домовитися з Путіним про ціни на російський газ.