В России заявили, что хозяин Кремля Владимир Путин обсуждал с венгерским премьером Виктором Орбаном приезд в Венгрию на церемонию заливки первого бетона для АЭС "Пакш-II".

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал гендиректор российской государственной компании "Росатом" Алексей Лихачев, которого цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".

По словам Лихачева, Путину доложили о предложении принять участие в церемонии, и он его поддержал.

"Мы докладывали президенту об этом предложении. Он в целом его поддержал. Я знаю, что он его обсуждал с Орбаном. И, соответственно, будем ждать решений наших глав государств", – сказал он.

Подготовка к заливке первого бетона началась после получения официальных лицензий на строительство АЭС "Пакш-II". Она запланирована на начало февраля 2026 года.

Проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом" – был одобрен венгерским правительством летом 2022 года.

Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.

Стоит отметить, что 28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с Сийярто летел в Москву, чтобы договориться с Путиным о ценах на российский газ.