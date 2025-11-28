Орбан вилетів у Москву на зустріч із Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан рано вранці 28 листопада вилетів до Москви на зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

Орбан поскаржився, що через війну дістатись до Москви не так просто – дорогою потрібно робити великий гак.

"Тому ми мусимо виїхати о 04:00 ранку, щоб встигнути на зустріч, заплановану на сьогодні вранці. Сьогодні ми зустрінемося з президентом Росії", – заявив Орбан журналістам в аеропорту Будапешта.

У відео, опублікованому на сторінці прем'єр-міністра у Facebook рано вранці в п'ятницю, незадовго до 05:30, під назвою "До Москви!", він повідомив, що їде до Москви, щоб забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.

Орбан виступив із заявою для ЗМІ замість свого звичайного п'ятничного радіоінтерв'ю, сказавши, що це "велика битва", з "великими коливаннями" по всій Європі, але ціни постійно зростають, що, на його думку, створює навантаження на домогосподарства та економіку в усій Західній Європі.

"Угорщина зараз має найнижчі ціни на енергоносії в Європі. Це тому, що ми маємо доступ до дешевих, порівняно з міжнародним рівнем цін, російських нафти та газу", – сказав Орбан.

Із Орбаном подорожує також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Господар Кремля Владімір Путін у четвер, 27 листопада, сказав, що Росія та Угорщина обговорюють потенційний візит угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана.

У жовтні 2023 року Орбан бачився із Путіним у Китаї. Тоді Орбан назвав російську війну проти України "воєнною операцією".