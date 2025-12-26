20-та бригада оперативного призначення "Любарт" оголосила набір добровольців 18–24 років на піхотні та безпілотні напрямки служби. Програма контракту 18–24 передбачає фіксований термін служби та визначені умови вступу. Формат розрахований на молодих людей, які ухвалюють рішення про службу добровільно.

Бригада "Любарт" і програма 18–24

20-та бригада оперативного призначення "Любарт" входить до складу 1-го корпусу НГУ "Азов". До підрозділу приходять добровольці з різним досвідом (хтось уже служив, хтось уперше надягає форму саме тут).

Контракт 18–24 обирають готові пройти службу з чітким терміном. Для багатьох це практично перший досвід військової роботи з навчанням, чергуваннями й виконанням завдань у складі підрозділу.

Формати контракту 18–24 у "Любарті"

У бригаді доступні два формати для добровольців віком 18–24 роки.

Однорічний контракт 18–24

Стандартний формат з тривалістю 12 місяців. Після повного виконання умов договору військовослужбовець має право завершити службу.

Варіант обирають ті, хто хоче:

пройти бойову підготовку;

отримати реальний досвід;

скористатися всіма державними гарантіями програми 18–24.

Дворічний контракт 18–24 на БПЛА

Окремий формат для тих, хто планує працювати з безпілотними системами – FPV-дронами, розвідкою, ударними БПЛА або наземними роботизованими комплексами.

Основна відмінність – термін служби 24 місяці. В усіх інших аспектах умови й виплати відповідають стандартному контракту 18–24.

Які вакансії доступні за програмою 18–24 у "Любарті"?

У бригаді відкриті позиції для різних напрямів:

стрілець;

гранатометник;

кулеметник;

снайпер;

пілот FPV-дронів;

оператор БПЛА;

оператор БпАК;

майстер з обслуговування БПЛА.

Посади відкриті для рядового, сержантського та офіцерського складу – залежно від освіти й результатів відбору. Якщо вам більше ніж 24 роки, актуальні вакансії можна переглянути на lubart.army: не вас забирають, а ви обираєте.

Вимоги для вступу

Щоб підписати контракт у бригаді "Любарт", кандидат має відповідати кільком базовим вимогам:

вік від 18 до 24 років;

повна загальна середня освіта;

придатність за станом здоров’я;

фізична та психологічна витривалість;

відсутність судимостей.

Підготовка і служба

Навчання у бригаді відбувається паралельно зі службою. Нові військовослужбовці поступово входять у ритм – через заняття, роботу за спеціальністю і спільні завдання з підрозділом. Інструктори – чинні військовослужбовці, які працюють з тими ж напрямами, за якими потім служать нові бійці.

Подання заявки

Для вступу на контракт 18–24 кандидат заповнює анкету. Далі відбір і комунікація відбуваються через рекрутинський підрозділ бригади, який надає інформацію щодо наступних кроків і можливих напрямів служби. Приєднуйтеся або поділіться зі знайомими, для яких ця інформація буде корисною: Любарт може стати стартом до нової кар’єри, до нового етапу життя.