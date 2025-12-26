Україна оновила угоду про вільну торгівлю з Чорногорією

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та посол Чорногорії в Україні Борянка Симічевич підписали зміни до двосторонньої Угоди про вільну торгівлю.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомив Офіс віцепремʼєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що підписаний сторонами протокол до Угоди про вільну торгівлю оновлює правила визначення походження товарів відповідно до переглянутої Регіональної конвенції про панʼєвросередземноморські преференційні правила походження.

Ця конвенція "зокрема передбачає спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу", йдеться в повідомленні Офісу віцепремʼєра.

Там висловили сподівання, що оновлена Угода про вільну торгівлю "створить нові можливості для нарощування експорту вітчизняних товарів на ринок Чорногорії, а також залученню українських товаровиробників до міжнародних ланцюгів доданої вартості".

Угода про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією набула чинності 1 січня 2013 року. За даними Держстату, за січень-вересень 2025 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами склав 124,1 мільйона доларів.

Нагадаємо, 13 жовтня держави ЄС прийняли умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Читайте також: Нова торговельна угода з ЄС: які додаткові ризики вона несе для українських аграріїв.