Украина обновила соглашение о свободной торговле с Черногорией

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и посол Черногории в Украине Борянка Симичевич подписали изменения в двустороннее Соглашение о свободной торговле.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечается, что подписанный сторонами протокол к Соглашению о свободной торговле обновляет правила определения происхождения товаров в соответствии с пересмотренной Региональной конвенцией о панъевро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Эта конвенция "в частности предусматривает упрощение правил для международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса", говорится в сообщении Офиса вице-премьера.

Там выразили надежду, что обновленное Соглашение о свободной торговле "создаст новые возможности для наращивания экспорта отечественных товаров на рынок Черногории, а также привлечения украинских товаропроизводителей к международным цепочкам добавленной стоимости".

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Черногорией вступило в силу 1 января 2013 года. По данным Госстата, за январь-сентябрь 2025 года объем двусторонней торговли товарами составил 124,1 миллиона долларов.

Напомним, 13 октября государства ЕС приняли условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого истек в июне 2025 года.

