Британія цьогоріч експортувала зброї на рекордну суму

У 2025 році Велика Британія експортувала зброю на рекордну суму в 22 мільярди євро, і в уряді кажуть, що "це ще не межа".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив британський міністр з оборонних закупівель Люк Поллард, якого цитує Euractiv.

Нового рекорду вдалось досягти на тлі того, що європейські уряди продовжують нарощувати військові витрати і розширювати свої оборонні галузі у відповідь на війну Росії в Україні та ширші загрози безпеці.

Як зазначив Поллард, Британія "прихильна до співпраці з нашими союзниками та оборонними підприємствами, щоб забезпечити лідерство у світовому експорті оборонної продукції".

"У 2026 році буде ще більше", – додав він.

Основною причиною цьогорічного стрибка експорту стали дві масштабні оборонні угоди.

Зокрема, у серпні Норвегія підписала найбільший контракт на закупівлю, придбавши щонайменше п'ять фрегатів, побудованих британською компанією BAE Systems, за 11,4 млрд євро.

Угода була частиною тіснішої співпраці між двома країнами з метою забезпечення безпеки Північної Атлантики та Арктики в умовах посилення активності Росії.

Другою великою угодою був продаж Туреччині 20 літаків Eurofighter Typhoon, багатонаціональної програми, в якій Велика Британія є основним партнером разом з Німеччиною, Італією та Іспанією.

Анкара підписала угоду на суму 9,1 млрд євро після того, як Німеччина зняла вето на продаж через низку занепокоєнь, пов'язаних переважно з діяльністю турецького уряду в галузі прав людини та демократії.