Британия в этом году экспортировала оружия на рекордную сумму

В 2025 году Великобритания экспортировала оружия на рекордную сумму в 22 миллиарда евро, и в правительстве говорят, что "это еще не предел".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил британский министр по оборонным закупкам Люк Поллард, которого цитирует Euractiv.

Нового рекорда удалось достичь на фоне того, что европейские правительства продолжают наращивать военные расходы и расширять свои оборонные отрасли в ответ на войну России в Украине и более широкие угрозы безопасности.

Как отметил Поллард, Великобритания "склонна к сотрудничеству с нашими союзниками и оборонными предприятиями, чтобы обеспечить лидерство в мировом экспорте оборонной продукции".

"В 2026 году будет еще больше", – добавил он.

Основной причиной скачка экспорта в этом году стали два масштабных оборонных соглашения.

В частности, в августе Норвегия подписала крупнейший контракт на закупку, приобретя не менее пяти фрегатов, построенных британской компанией BAE Systems, за 11,4 млрд евро.

Соглашение было частью более тесного сотрудничества между двумя странами с целью обеспечения безопасности Северной Атлантики и Арктики в условиях усиления активности России.

Вторым крупным соглашением стала продажа Турции 20 самолетов Eurofighter Typhoon, многонациональной программы, в которой Великобритания является основным партнером вместе с Германией, Италией и Испанией.

Анкара подписала соглашение на сумму 9,1 млрд евро после того, как Германия сняла вето на продажу из-за ряда опасений, связанных преимущественно с деятельностью турецкого правительства в области прав человека и демократии.