Мерц привітав рішення Туреччини придбати винищувачі Eurofighter

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Анкари в четвер назвав придбання Туреччиною винищувачів Eurofighter внеском у безпеку всіх партнерів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Під час спілкування з журналістами в Анкарі Мерц сказав, що Німеччина і Туреччина як партнери НАТО "мають спільні інтереси в галузі безпеки".

"В Анкарі, так само як і в Берліні, розуміють: войовничий ревізіонізм Росії ставить під загрозу євроатлантичну безпеку в цілому. У цьому контексті федеральний уряд вітає рішення Туреччини придбати 20 літаків Eurofighter після отримання відповідного дозволу з німецької сторони", – сказав він.

За словами німецького канцлера, винищувачі "служать колективній безпеці альянсу, вони підвищують захист і безпеку всіх союзників НАТО".

Під час візиту британського премʼєр-міністра Кіра Стармера до Туреччини в понеділок сторони підписали угоду вартістю 8 млрд фунтів стерлінгів (10,7 млрд доларів) про продаж винищувачів Eurofighter Typhoon.

Винищувачі Typhoon, також відомі як Eurofighters, виробляються у межах партнерства між Британією, Німеччиною, Іспанією та Італією.

У липні Туреччина та Британія підписали попередню угоду щодо літаків Eurofighter після того, як Німеччина, за повідомленнями, вирішила відмовитися від своєї тривалої опозиції щодо продажу літаків Анкарі.