Укр Рус Eng

Мерц привітав рішення Туреччини придбати винищувачі Eurofighter

Новини — Четвер, 30 жовтня 2025, 16:23 — Олег Павлюк

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Анкари в четвер назвав придбання Туреччиною винищувачів Eurofighter внеском у безпеку всіх партнерів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Під час спілкування з журналістами в Анкарі Мерц сказав, що Німеччина і Туреччина як партнери НАТО "мають спільні інтереси в галузі безпеки".

"В Анкарі, так само як і в Берліні, розуміють: войовничий ревізіонізм Росії ставить під загрозу євроатлантичну безпеку в цілому. У цьому контексті федеральний уряд вітає рішення Туреччини придбати 20 літаків Eurofighter після отримання відповідного дозволу з німецької сторони", – сказав він.

За словами німецького канцлера, винищувачі "служать колективній безпеці альянсу, вони підвищують захист і безпеку всіх союзників НАТО".

Під час візиту британського премʼєр-міністра Кіра Стармера до Туреччини в понеділок сторони підписали угоду вартістю 8 млрд фунтів стерлінгів (10,7 млрд доларів) про продаж винищувачів Eurofighter Typhoon.

Винищувачі Typhoon, також відомі як Eurofighters, виробляються у межах партнерства між Британією, Німеччиною, Іспанією та Італією.

У липні Туреччина та Британія підписали попередню угоду щодо літаків Eurofighter після того, як Німеччина, за повідомленнями, вирішила відмовитися від своєї тривалої опозиції щодо продажу літаків Анкарі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фрідріх Мерц Туреччина
Реклама: