Трамп потіснив Макрона в рейтингу найпопулярніших людей у французьких ЗМІ

Рейтинг найчастіше згадуваних у французьких ЗМІ особистостей у 2025 році посів Дональд Трамп, уперше потіснивши чинного президента Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ouest-France.

Рейтинг найчастіше згадуваніших у ЗМІ людей у Франції щорічно з 2013 року готує платформа медіа моніторингу Tagaday, і досі французький президент завжди його очолював.

Але у 2025 році ім'я американського президента згадувалося в майже мільйоні матеріалів французьких ЗМІ (а саме 947 294) – проти 671 125 для його колеги з Єлисейського палацу.

На третьому місці в рейтингу найбільш популярних постатей у ЗМІ Франції – вже колишній французький премʼєр Франсуа Байру (третє місце, піднявся на 17 позицій у порівнянні з минулим роком).

У першій десятці також згадуються три іноземні лідери – Владімір Путін (четверте місце, було 10-те), Володимир Зеленський (сьоме місце, було 14-те) і премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (девʼяте місце, було 12-те).

Єдиною жінкою в топ-10 виявилась де-факто лідерка ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен (у 2024 році вона була на сьомому місці).

У жовтні повідомлялось, що рейтинг довіри до президента Франції Емманюеля Макрона становить лише 11 відсотків.

Читайте також: Спадкоємець Макрона: чи можливо запобігти приходу ультраправих до влади у Франції.