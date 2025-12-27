Трамп потеснил Макрона в рейтинге самых популярных людей во французских СМИ
Рейтинг самых упоминаемых во французских СМИ личностей в 2025 году занял Дональд Трамп, впервые потеснив действующего президента Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest-France.
Рейтинг самых упоминаемых в СМИ людей во Франции ежегодно с 2013 года готовит платформа медиа мониторинга Tagaday, и до сих пор французский президент всегда его возглавлял.
Но в 2025 году имя американского президента упоминалось почти в миллионе материалов французских СМИ (а именно 947 294) – против 671 125 для его коллеги из Елисейского дворца.
На третьем месте в рейтинге самых популярных фигур в СМИ Франции – уже бывший французский премьер Франсуа Байру (третье место, поднялся на 17 позиций по сравнению с прошлым годом).
В первой десятке также упоминаются три иностранных лидера – Владимир Путин (четвертое место, было 10-е), Владимир Зеленский (седьмое место, было 14-е) и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху (девятое место, было 12-е).
Единственной женщиной в топ-10 оказалась де-факто лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (в 2024 году она была на седьмом месте).
В октябре сообщалось, что рейтинг доверия к президенту Франции Эмманюэлю Макрону составляет лишь 11 процентов.
