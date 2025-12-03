ЄС профінансує дві третини фінансових потреб України у наступні два роки

Європейський Союз збирається закрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 3 грудня.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС профінансує 90 млрд євро фінансових потреб України у 2026-27 роках.

"Ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, що становить 90 мільярдів євро. Решту мають покрити міжнародні партнери", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона також розповіла, як саме ЄС буде використовувати вказані кошти на користь України.

"По-перше, ми будемо використовувати кошти для бюджетної підтримки України, і тут ми будемо спиратися на успіх існуючих інструментів. Ви знаєте їх обидва: це або макрофінансова допомога, або/та Український фонд (Ukraine facility)", – пояснила президентка Єврокомісії.

Другий напрямок використання коштів, з її слів, – це військова підтримка України.

"Тут головна мета – подальше посилення оборонно-промислового потенціалу України та інтеграція їхніх потужностей у нашу оборонно-промислову базу", – уточнила європолітикиня.

У військовій підтримці України ЄС збирається застосовувати так званий принцип "каскадного ефекту" – надання пріоритету виробникам в межах кордонів ЄС.

"Кошти будуть використовуватися переважно для виробництва та закупівель в Україні, Європейському Союзі та країнах ЄЕЗ (Європейської економічної зони). Але якщо виникають нагальні потреби, які не можуть бути задоволені Україною чи Європейським Союзом, тоді ми дозволяємо закупівлю цих нагальних потреб ззовні за ці кошти", – роз’яснила цю позицію фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 грудня Єврокомісія оголосила два рішення, які дозволять закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках: "репараційна позика" на базі заморожених активів Росії та спільні запозичення ЄС на зовнішніх ринках.

Того ж дня, ще до оголошення нової пропозиції Єврокомісією міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона є категорично неприйнятною.

Наприкінці листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер письмово виклав зауваження і вимоги Бельгії щодо росактивів у листі на ім'я президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Водночас інші країни ЄС виступають проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні.