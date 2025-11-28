ЗМІ: прем’єр Бельгії різко критикує план ЄС з використання росактивів для України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Про це повідомляє видання Euractiv, яке ознайомилося з листом бельгійського прем'єра на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує "Європейська правда".

Де Вевер аргументував свої критичні висловлювання тим, що така схема є "принципово неправильною" і може поставити Бельгію у вразливе становище.

У листі до фон дер Ляєн він пише, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи.

"Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе Бельгія", – написав де Вевер.

У листі очільник бельгійського уряду висловлює здивування тим, що він назвав "повним нерозумінням" лідерами ЄС юридичних і фінансових ризиків.

Він зазначив, що Єврокомісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії.

Прем’єр також пише, що цей план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, "посилюючи системні ризики" та потенційно дестабілізуючи євро.

Де Вевер повторив свої умови: країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Euroclear, у разі скасування санкцій проти Москви, розділити тягар потенційних юридичних викликів, а інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов'язання щодо аналогічних домовленостей.

Як альтернативу він закликав країни ЄС надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету.

Він також попередив, що поспішне впровадження схеми з активами може завадити мирним переговорам між Україною та Росією.

"Поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект: ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", – написав де Вевер.

Він додав, що ЄС має обрати між збереженням активів в замороженому стані до кінця війни для підтримки відновлення або використанням їх зараз для фінансування військових зусиль України – але не обома варіантами одночасно.

ЗМІ раніше повідомляли, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.

У понеділок Європейська комісія заявила, що продовжує роботу над підготовкою проєкту надання Україні репараційних позик на базі заморожених активів Росії у 2026-27 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану для України.

План ЄС із репараційною позикою Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.