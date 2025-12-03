Фон дер Ляєн оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-27 роках

Європейська комісія назвала два рішення, які дозволять закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 3 грудня.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія розглядає запозичення на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС або "репараційні позики" зі знерухомлених росактивів, щоб профінансувати Україну у наступні два роки.

"Сьогодні ми виносимо на розгляд два рішення для погодження державами-членами. Перше рішення – це запозичення ЄС. Це, по суті, залучення коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передача цього капіталу Україні у вигляді позики", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що "це рішення має бути ухвалене одноголосно".

"Друге рішення, яке ми пропонуємо сьогодні у правовому тексті, – це так звана "репараційна позика". Тут ми б використали залишки коштів від знерухомлених російських активів у Європейському Союзі", – розповіла президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що тепер ЄС пропонує "охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки" (не лише бельгійський Euroclear – "ЄП").

За словами очільниці Єврокомісії, ці установи мали б перевести кошти в інструмент репараційної позики.

"Тобто, іншими словами, ми беремо залишки коштів, надаємо їх Україні як позику, і Україна має повернути цю позику, якщо і коли Росія виплатить репарації", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

"Це рішення може бути ухвалене голосуванням кваліфікованою більшістю", – звернула увагу вона.

Як повідомляла "Європейська правда", ще до оголошення нової пропозиції Єврокомісією міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона є категорично неприйнятною.

Наприкінці листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер письмово виклав зауваження і вимоги Бельгії щодо росактивів у листі на ім'я президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Водночас інші країни ЄС виступають проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні.

