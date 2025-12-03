ЕС профинансирует две трети финансовых потребностей Украины в следующие два года

Европейский Союз собирается закрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании в 2026 и 2027 годах.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 3 декабря.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС профинансирует 90 млрд евро финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах.

"Мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года, что составляет 90 миллиардов евро. Остальное должны покрыть международные партнеры", – сообщила фон дер Ляйен.

Она также рассказала, как именно ЕС будет использовать указанные средства в пользу Украины.

"Во-первых, мы будем использовать средства для бюджетной поддержки Украины, и здесь мы будем опираться на успех существующих инструментов. Вы знаете их оба: это или макрофинансовая помощь, или/и Украинский фонд (Ukraine facility)", – пояснила президент Еврокомиссии.

Второе направление использования средств, по ее словам, – это военная поддержка Украины.

"Здесь главная цель – дальнейшее усиление оборонно-промышленного потенциала Украины и интеграция их мощностей в нашу оборонно-промышленную базу", – уточнила европолитик.

В военной поддержке Украины ЕС собирается применять так называемый принцип "каскадного эффекта" – предоставление приоритета производителям в пределах границ ЕС.

"Средства будут использоваться преимущественно для производства и закупок в Украине, Европейском Союзе и странах ЕЭЗ (Европейской экономической зоны). Но если возникают неотложные потребности, которые не могут быть удовлетворены Украиной или Европейским Союзом, тогда мы позволяем закупку этих насущных потребностей извне за эти средства", – разъяснила эту позицию фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", 3 декабря Еврокомиссия объявила два решения, которые позволят закрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах: "репарационный заем" на базе замороженных активов России и совместные заимствования ЕС на внешних рынках.

В тот же день, еще до объявления нового предложения Еврокомиссией министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что она категорически неприемлема.

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер письменно изложил замечания и требования Бельгии в отношении росактивов в письме на имя президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

В то же время другие страны ЕС выступают против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине.