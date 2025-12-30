Іспанія розгорнула антидронові системи Crow в Литві

Іспанія розгорнула в Литві системи Crow, призначені для виявлення, моніторингу та нейтралізації ворожих дронів.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, інформує "Європейська правда".

Системи, розташовані на авіабазі в Шяуляй, експлуатуються тактичним авіаційним підрозділом "Вовк" Військово-повітряних і космічних сил Іспанії.

Команда з дев'яти військовослужбовців постійно спостерігає за закріпленим за нею повітряним простором, прагнучи захистити східний кордон НАТО від неопізнаних дронів і повітряних куль.

Система Crow використовує комбінацію радарів, камер, датчиків і засобів електронної боротьби, створюючи "розумний щит" для захисту критично важливої інфраструктури, аеропортів і військових об'єктів.

"Послідовні рішення Іспанії щодо внеску в повітряну оборону в Балтійському регіоні є яскравим доказом політичної волі та прихильності колективній обороні НАТО. Такі дії союзників підсилюють стримуючий ефект, посилають недвозначний сигнал про єдність Альянсу і мають важливе значення для забезпечення безпеки Литви і всього східного флангу", – сказав міністр оборони Литви Роберт Каунас.

Наприкінці листопада Іспанія перебрала місію НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії на базі ВПС Литви в Шяуляї.

Повідомляли також, що Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у засоби протидії безпілотникам.