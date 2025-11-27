Іспанія перебрала місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії

Іспанія перебрала місію НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії на базі ВПС Литви в Шяуляї.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Іспанія перейняла патрульні обов'язки від Угорщини та іспанських солдатів, які їй допомагали.

"У нинішніх умовах безпеки необхідно продовжувати посилювати протиповітряну оборону проти всього спектру можливих загроз", – заявив заступник міністра національної оборони Литви Томас Годляускас.

Новоприбулі військові захищатимуть повітряний простір країн Балтії за допомогою восьми винищувачів Eurofighter Typhoon.

Чотири з них виконуватимуть місії з патрулювання повітряного простору, а чотири – діятимуть за ротаційною моделлю протиповітряної оборони НАТО.

Зауважимо, що впродовж останніх тижнів російські літаки систематично порушують повітряний простір країн НАТО. Зокрема наприкінці жовтня пара польських винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

30 жовтня польські винищувачі МіГ-29 також перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Наступного дня польській армії втретє за тиждень довелось піднімати свої винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

На початку листопада Міністерство оборони Литви заявило, що винищувачі, які виконують завдання з патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, тричі злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків.