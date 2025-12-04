Молдова не прагне вирішення питання з Придністров’ям у рамках переговорів щодо України

У Молдові не прагнуть, аби питання з Придністров’ям включали у якісь ширші перемовини, зокрема щодо припинення російсько-української війни.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь.

Віцепрем’єра запитали, чи може влада обговорювати вирішення придністровського питання "в одному пакеті" з переговорами щодо припинення російсько-української війни.

"Ми не хочемо входити у якийсь загальний пакет врегулювання конфліктів. Ми можемо обговорювати питання регіональної безпеки, але у цьому разі мова йде лише про виведення російських військ з регіону", – зазначив Валеріу Ківерь.

Він додав, що Молдова бачить шлях до вирішення придністровського питання через переговори, залучаючи ЄС та США.

"Ми зробимо усе можливе, щоб вести цей процес через переговори. У них має брати участь і придністровська сторона – ми переконані, що це необхідно. Будемо працювати разом з нашими партнерами, передусім з ЄС і США", – сказав віцепрем’єр.

Також він додав, що формат врегулювання "5+2" за участі РФ та України де-факто "помер".

