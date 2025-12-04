Молдова не рассматривает решение вопроса с Приднестровьем в рамках "украинских" переговоров

В Молдове не стремятся, чтобы вопрос с Приднестровьем включали в какие-то более широкие переговоры, в частности по прекращению российско-украинской войны.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Вице-премьера спросили, может ли власть обсуждать решение приднестровского вопроса "в одном пакете" с переговорами о прекращении российско-украинской войны.

"Мы не хотим входить в какой-то общий пакет урегулирования конфликтов. Мы можем обсуждать вопросы региональной безопасности, но в этом случае речь идет только о выводе российских войск из региона", – отметил Валериу Киверь.

Он добавил, что Молдова видит путь к решению приднестровского вопроса через переговоры, привлекая ЕС и США.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вести этот процесс через переговоры. В них должна участвовать и приднестровская сторона – мы убеждены, что это необходимо. Будем работать вместе с нашими партнерами, прежде всего с ЕС и США", – сказал вице-премьер.

Также он добавил, что формат урегулирования "5+2" с участием РФ и Украины де-факто "умер".

Читайте также Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы