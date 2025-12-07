ЗМІ: Україна заморозила активи головного олігарха Придністров'я за допомогу ВПК Росії

Україна заморозила частину активів головного олігарха Придністров'я Віктора Гушана, який є співзасновником холдингу "Шериф".

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Zona de Securitate, інформує "Європейська правда".

Рішеня про заморозку активів Гушана ухвалили після того як прокуратура встановила, що пов'язані з ним компанії постачали товари та послуги для військово-промислового комплексу РФ.

Журналісти посилаються на рішення українського суду, з якого випливає, що наближені до Гушана структури були пов'язані з російським військовим виробництвом, зокрема через завод "Молдавізоліт" у невизнаному Придністров’ї.

Українські слідчі стверджують, що під час війни цей завод відігравав важливу роль у ланцюжку постачання матеріалів для оборонної промисловості Росії.

Розслідування також розкриває ключових осіб, причетних до цього механізму, спосіб створення посередницьких компаній у Російській Федерації та прямі зв'язки, які, ймовірно, ведуть до холдингу "Шериф".

Як зазначено, Україна продовжує розслідування, а заходи щодо заморожування активів залишаються чинними протягом усього процесу.

Холдинг "Шериф" зайняв практично монопольне становище в Придністров’ї, контролюючи сферу торгівлі, нафтовий ринок, телекомунікації та засоби масової інформації. Компанія володіє оператором мобільного зв'язку "Інтерднестрком", Тираспольським винно-коньячним заводом, банком "Агропромбанк", текстильною фабрикою "Тиротекс", телеканалом ТСВ, казино, футбольним клубом, спортивним комплексом, низкою автосалонів і мережею заправок.

Статки Віктора Гушана, за різними даними, оцінюються в 2 мільярди доларів.

Наприкінці листопада Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами і запровадила обмеження проти "Роснєфті" та її підприємств, а також компаній із групи "Лукойл".

