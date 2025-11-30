Україна синхронізувала санкції зі США та ввела обмеження проти "Роснєфті" і "Лукойлу"

Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами і запровадила обмеження проти "Роснєфті" та її підприємств, а також компаній із групи "Лукойл".

Про це у неділю повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, у розвиток тиску партнерів на Росію Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснєфті", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл".

"Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати", – наголосив глава держави.

Він додав, що визначив пріоритети санкційної політики до кінця року. Зокрема, це подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти "тіньового флоту", російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

Президент США Дональд Трамп нещодавно запевнив, що на час обговорення американського "мирного плану" санкції проти російської нафти залишатимуться в силі.

Читайте також: Розгром "Лукойлу": як санкції знищили одну з ключових опор Кремля у Європі.