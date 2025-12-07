СМИ: Украина заморозила активы главного олигарха Приднестровья за помощь ВПК России

Украина заморозила часть активов главного олигарха Приднестровья Виктора Гушана, который является соучредителем холдинга "Шериф".

Об этом говорится в журналистском расследовании Zona de Securitate, информирует "Европейская правда".

Решение о заморозке активов Гушана приняли после того, как прокуратура установила, что связанные с ним компании поставляли товары и услуги для военно-промышленного комплекса РФ.

Журналисты ссылаются на решение украинского суда, из которого следует, что приближенные к Гушану структуры были связаны с российским военным производством, в частности через завод "Молдавизолит" в непризнанном Приднестровье.

Украинские следователи утверждают, что во время войны этот завод играл важную роль в цепочке поставок материалов для оборонной промышленности России.

Расследование также раскрывает ключевые лица, причастные к этому механизму, способ создания посреднических компаний в Российской Федерации и прямые связи, которые, вероятно, ведут к холдингу "Шериф".

Как отмечается, Украина продолжает расследование, а меры по замораживанию активов остаются в силе на протяжении всего процесса.

Холдинг "Шериф" занял практически монопольное положение в Приднестровье, контролируя сферу торговли, нефтяной рынок, телекоммуникации и средства массовой информации. Компания владеет оператором мобильной связи "Интерднестрком", Тираспольским винно-коньячным заводом, банком "Агропромбанк", текстильной фабрикой "Тиротекс", телеканалом ТСВ, казино, футбольным клубом, спортивным комплексом, рядом автосалонов и сетью заправок.

Состояние Виктора Гушана, по разным данным, оценивается в 2 миллиарда долларов.

В конце ноября Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти" и ее предприятий, а также компаний из группы "Лукойл".

