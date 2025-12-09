Укр Рус Eng

Зеленський про заклики Трампа провести вибори: "Я готовий назавжди"

Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 17:32 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії відреагував на закид Дональда Трампа про те, що в Україні давно не відбувались вибори.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі La Repubblica.

На прохання відреагувати на слова Трампа в нещодавньому інтервʼю Politico, де він сказав, що Україні "настав час" провести президентські вибори, Зеленський відповів: "I am ready for ever" ("Я готовий назавжди").

У ЄС після слів Трампа сказали, що вважають Зеленського легітимним президентом і зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини.

Нагадаємо, в лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго уже говорив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.

Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".

У відповідь на ці твердження український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Зеленський Трамп
