Зеленский о призывах Трампа провести выборы: "Я готов навсегда"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Италию отреагировал на упрек Дональда Трампа о том, что в Украине давно не проходили выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии La Repubblica.

На просьбу отреагировать на слова Трампа в недавнем интервью Politico, где он сказал, что Украине "пришло время" провести президентские выборы, Зеленский ответил: "I am ready for ever" ("Я готов навсегда").

В ЕС после слов Трампа сказали, что считают Зеленского легитимным президентом и отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

Напомним, в феврале Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго уже говорил, что поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине.

В частности, американский президент отметил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

В ответ на эти утверждения украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.