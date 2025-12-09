У парламенті Франції схвалили ключове рішення щодо бюджету на 2026 рік

Нижня палата французького парламенту, Національна асамблея, у вівторок з невеликою перевагою голосів схвалила частину бюджетного законодавства на 2026 рік, ознаменувавши тактичну перемогу уряду Себастьєна Лекорню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Французькі законодавці в нижній палаті схвалили бюджет соціального забезпечення – частину бюджету, що регулює соціальні видатки – з перевагою у 13 голосів.

Після голосування Лекорню, чиї два попередники на посаді премʼєра Франції не змогли ухвалити бюджети соціального забезпечення, похвалив законодавців за прояв "відповідальності".

"Компроміси – це не гасло, це означає рух вперед заради спільного блага", – написав він на X.

Законопроєкт ще має пройти голосування у французькому Сенаті, але його ухвалення в Національній асамблеї є позитивним знаком для уряду меншості Лекорню та для фінансових ринків.

Парламент Франції ще має схвалити другу частину бюджетного законодавства – державний бюджет, результат голосування за який залишається невизначеним.

Нездатність Франції ухвалити бюджет через відсутність більшості в парламенті посилила політичну нестабільність у країні та призвела до зміни двох урядів за останній рік.

У листопаді нижня палата парламенту Франції проголосувала за відкладення непопулярної пенсійної реформи, яку у минулому уряд ухвалив за спецпроцедурою "в обхід" законодавчого органу.

Це стало поступкою президента Емманюеля Макрона і прем’єр-міністра Лекорню задля виходу з політичної кризи.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.